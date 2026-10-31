Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG, Le Havre ile deplasmanda karşılaştı. Oceane'de oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla PSG oldu.

HAKIMI HAT-TRICK YAPTI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Le Havre, 18. dakikada Josh Maja'nın golüyle 1-0 öne geçti.

PSG, 26. dakikada Mika Marcel Godts'un golüyle eşitliği yakaladı. Fransız temsilcisi, 28. dakikada Achraf Hakimi'nin kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 55. dakikada Hakimi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.

62. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skor 4-1'e gelirken, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Achraf Hakimi, hat-trick yaparak maçın sonucunu belirledi: 1-5.

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5 GOLÜN TAMAMINDA ROL OYNADI

PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Le Havre karşısında ortaya koyduğu performansla gecenin yıldızı oldu.

Mücadelede 28, 55 ve 69. dakikalarda fileleri havalandıran Hakimi, Mika Marcel Godts ve Senny Mayulu'nun gollerinde de asist yaptı.

Böylece Hakimi, PSG'nin attığı beş golün tamamına doğrudan katkı sağlamayı başardı.

PSG BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KURDU

Konuk ekip, karşılaşmayı yüzde 72 topla oynama oranıyla tamamladı. PSG, rakip kaleye gönderdiği 15 şutun 10'unda isabet sağlarken Le Havre, 11 şutta 3 isabet buldu.

Luis Enrique'nin öğrencileri, yüzde 92 pas isabet oranıyla oynadığı mücadelede 677 başarılı pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tuttu.