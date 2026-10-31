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        Haberler Spor Futbol Fransa Le Havre: 1 - PSG: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Le Havre: 1 - PSG: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG, deplasmanda Le Havre'yi 5-1 mağlup etti. PSG'nin Faslı sağ beki Achraf Hakimi, 3 gol ve 2 asistlik performansıyla mücadeleye damgasını vurdu. Bu sonucun ardından PSG puanını 20'ye çıkarırken, sonuncu sıradaki Le Havre ise 2 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 00:10 Güncelleme:
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        Hakimi'den olağanüstü performans!

        Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG, Le Havre ile deplasmanda karşılaştı. Oceane'de oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla PSG oldu.

        HAKIMI HAT-TRICK YAPTI!

        Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Le Havre, 18. dakikada Josh Maja'nın golüyle 1-0 öne geçti.

        PSG, 26. dakikada Mika Marcel Godts'un golüyle eşitliği yakaladı. Fransız temsilcisi, 28. dakikada Achraf Hakimi'nin kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 2-1 önde girdi.

        İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 55. dakikada Hakimi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.

        62. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skor 4-1'e gelirken, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Achraf Hakimi, hat-trick yaparak maçın sonucunu belirledi: 1-5.

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        5 GOLÜN TAMAMINDA ROL OYNADI

        PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Le Havre karşısında ortaya koyduğu performansla gecenin yıldızı oldu.

        Mücadelede 28, 55 ve 69. dakikalarda fileleri havalandıran Hakimi, Mika Marcel Godts ve Senny Mayulu'nun gollerinde de asist yaptı.

        Böylece Hakimi, PSG'nin attığı beş golün tamamına doğrudan katkı sağlamayı başardı.

        PSG BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KURDU

        Konuk ekip, karşılaşmayı yüzde 72 topla oynama oranıyla tamamladı. PSG, rakip kaleye gönderdiği 15 şutun 10'unda isabet sağlarken Le Havre, 11 şutta 3 isabet buldu.

        Luis Enrique'nin öğrencileri, yüzde 92 pas isabet oranıyla oynadığı mücadelede 677 başarılı pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tuttu.

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        #psg
        #Le Havre
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