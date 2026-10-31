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        Haberler Spor Futbol İspanya Levante: 0 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Levante: 0 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        İspanya La Liga'nın 11. haftasında Levante sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-0 kazandı ve üst üste 7. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Atletico Madrid seriye bağladı!

        İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-0 kazandı.

        Atl. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Alejandro Grimaldo ve 62'de Giuliano Simeone kaydetti.

        Bu sonucun ardından Atletico Madrid üst üste 7. galibiyetini aldı ve 28 puana yükseldi. Levante ise 10 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Levante deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

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        #levante
        #la liga
        #Atletico Madrid
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