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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Lewis Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret!

        Lewis Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret!

        Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Hamilton, Filistinli yaralı ve hastaların kabulü ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret!

        Formula 1'de defalarca şampiyonluk yaşayan başarılı İngiliz pilot Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bulunan ve insani yardımlarda kritik bir nokta olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Ziyaret sırasında Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer, Lewis Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulüne, uygulanan sağlık hizmetlerine ve insani yardımların teminine yönelik bilgi verdi. Hamilton'ın Mısır'da geçireceği süreçte, Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları incelemek üzere El-Ariş kentindeki lojistik depolara da ziyarette bulunacağı öğrenildi.

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        #Hamilton
        #F1
        #formula 1
        #gazze
        #refah sınır kapısı
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