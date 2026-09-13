Lille: 2 - Troyes: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Lille, Fransa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı Troyes'i 2-0 mağlup etti. Hakon Haraldsson ile Ethan Mbappe'nin golleriyle galip gelen Lille, puanını 10'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 18:39 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Troyes'i konuk etti. Stade Pierre Mauroy'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Lille oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2'de Hakon Haraldsson ve 90+3. dakikada Ethan Mbappe attı.
Lille'nin kalesini koruyan Berke Özer, ilk 11'de başladı ve mücadelenin tamamında sahada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Lille, ligdeki puanını 10'a yükselterek liderliğini korudu. Troyes ise 4 puanda kaldı.
Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Nice'e konuk olacak. Troyes, Angers ile deplasmanda karşılaşacak.
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