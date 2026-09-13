Livan Burcu'nun hedefi milli takım!

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de sürdüren 21 yaşındaki futbolcu Livan Burcu, soruları yanıtladı.

Bundesliga'nın dünyanın en üst düzey liglerinden biri olduğunu belirten Livan Burcu, "Bundesliga gerçekten çok zor bir lig. Dünyanın en üst düzey liglerinden birinde oynama fırsatına sahibim. Benim için burada olmak çok güzel. Burası iyi bir kulüp. Union Berlin'de olduğum için gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Ümit Milli Futbol Takımı forması giyen genç futbolcu, bir sonraki hedefinin A Milli Futbol Takımı'nda yen almak olduğunu dile getirdi.

REKLAM

A Milli Takım'da forma giymeyi çok istediğini aktaran Livan Burcu, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Türkiye Milli Takımı'nın formasını giymek benim için büyük bir gurur olur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beni davet ederler. Futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLCULARI BURADA GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Bundesliga'da çok sayıda Türk futbolcunun forma giymesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Livan, Türk oyuncuların Almanya'da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

REKLAM

Genç futbolcu, "Türk futbolcular her zaman iyidir. Zaten Bundesliga'da oynamalarının sebeplerinden biri de bu. Bundesliga çok iyi bir lig. Türk kardeşlerimi burada görmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ SEVDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Türkiye'deki futbolu yakından takip ettiğini anlatan Livan Burcu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini belirtti.

Süper Lig'i takip etmeyi sevdiğini dile getiren genç futbolcu, önemli transferlerin de Türk futboluna ilgiyi artırdığını ifade etti.

REKLAM

Livan Burcu, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Muhammed Salah ve diğer önemli oyuncuların transferleri de ligi daha ilgi çekici hale getiriyor. Ama birini söylemem gerekirse Fenerbahçe'yi sevdiğimi söyleyebilirim. Bu kulüplerin maçlarını izlemeyi seviyorum. Bu sezon lig oldukça heyecanlı. Kimin şampiyon olacağını göreceğiz." diye konuştu.

"UNION BERLIN'E ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin soru üzerine Livan Burcu, şu anda Union Berlin'e odaklandığını dile getirdi.

REKLAM

İlerleyen süreçte Türkiye'de forma giyebileceğini aktaran Livan, "Şu anda buradayım ve tamamen Union Berlin'e odaklanmış durumdayım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'deki futbolseverlere selam gönderen Livan, "Türk kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Umarım görüşürüz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.