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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz!

        Lucas Torreira: Dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz!

        Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Mücadele öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız"

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında Galatasaray, yarın RAMS Park’ta İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

        Çok motive olduklarını ifade eden Torreira, “Şu anda dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz. Onlara karşı galip olmaya çalışacağız. En iyi halimizle oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha önceki yıllarında gösterdiğimiz performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu ve birlik olduğumuzu gösterdik. Zorluklara karşı nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Taraftarımız da arkamızda. Evde oynamak çok önemli. Çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu edelim istiyoruz” diye konuştu.

        "OYUN KİMLİĞİMİZ DEĞİŞMEYECEK"

        Her zaman aynı mentalitede oynayacaklarını ifade eden 30 yaşındaki orta saha, “Orta saha olarak en iyi oyuncular onlarda. Topa sahip olmak onlar için çok önemli. Rakibi yormaya çalışıyorlar. Rakibi yorduktan sonra da karar vermeye çalışıyorlar. Biz her zaman aynı mentalitede oynayacağız. Oyun kimliğimiz değişmeyecek. Her maçı kazanmak istiyoruz. Savunma gerektiğinde savunma, topu çalmak gerektiğinde topu çalacağız. İleride oynayacağız” ifadelerinde bulundu.

        "ALEKSEY KENDİSİNİ ZAMAN GEÇTİKÇE ÇOK DAHA İYİ HİSSEDECEKTİR"

        Aleksey Batrakov hakkında gelen bir soru üzerine Torreira, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Şahsen çok sürpriz oldu benim için. Hem kişilik olarak hem de oyuncu olarak ne zaman biri gelse bu takıma destek olmak ve onlara hoş geldiklerini hissettirmek istiyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Baskı altında olacaklardır mutlaka. Geldiklerinde kapıyı birinin açması çok önemli. Aleksey ve diğerleriyle de aynı şey oldu. Aleksey’e çok yakın oldum o dönem içerisinde. Ona çok yardımcı olmaya çalıştım. Sadece saha içinde değil, saha dışında da yardımcı oldum. Kendini geliştiriyor. Sadece hücumda değil, savunmada da iyi işler yapıyor. Çok kaliteli bir oyuncu. Kendisini zaman geçtikçe çok daha iyi hissedecektir. Takımımızda Aleksey gibi fark yaratan oyunculara ihtiyaç var. Çok mutluyum aramıza katıldığı için. Umarım çok keyifli anlar yaşayacağız.”

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        #galatasaray
        #barcelona
        #şampiyonlar ligi
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