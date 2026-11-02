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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi!

        NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi!

        NBA'de Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayılık etkileyici performansıyla Toronto Raptors karşısında 131-125'lik galibiyet elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Doncic'ten 45 sayılık şov!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

        Crypto.com Arena'da Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.

        Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.

        Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

        CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

        Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

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        Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.

        Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

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        #NBA
        #lakers
        #Luka Doncic
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