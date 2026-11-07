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        Haberler Spor Futbol Almanya Mainz 05: 1 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Mainz 05: 1 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 2-1 mağlup etti. Joshua Kimmich ile Lennart Karl'ın golleriyle zirvedeki yerini koruyan Bayern Münih, puanını 21'e yükseltti. Ligde oynadığı son üç maçta mağlup olan Mainz 05 ise 10 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:57 Güncelleme:
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        Bayern Münih, deplasmanda hata yapmadı!

        Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Mainz 05 ile deplasmanda karşılaştı. MEWA Arena'da oynanan mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14'te Joshua Kimmich ve 57. dakikada Lennart Karl attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+3. dakikada Phillip Tietz kaydetti.

        BAYERN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

        Bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alan ve yenilmezliğini sürdüren Bayern Münih, puanını 21'e yükseltti. Bavyera ekibi, aynı puandaki Borussia Dortmund'un önünde averajla liderliğini korudu.

        Ligde üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Mainz ise 10 puanda kalarak maç sonundaki tabloda 10. sırada yer aldı.

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        Milli aranın ardından Bayern Münih, 20 Kasım'da Köln'ü konuk edecek. Mainz ise 22 Kasım'da Augsburg deplasmanına çıkacak.

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        #Mainz 05
        #almanya bundesliga
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