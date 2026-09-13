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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester derbisini 10 kişi kalan City kazandı!

        Manchester derbisini 10 kişi kalan City kazandı!

        İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Phil Foden mücadelede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Old Trafford'da Manchester City kazandı!

        İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Old Trafford Stadyumu'nda oynanan Manchester derbisini Manchester City 1-0 kazandı.

        Karşılaşmanın tek golünü 60. dakikada Erling Haaland kaydetti.

        Manchester City'de Phil Foden maçın 23. dakikasında kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Manchester United ligde 4 puanda kaldı. Manchester City ise puanını 12'ye yükseltti.

        Gelecek hafta Manchester City, evinde Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United ise Fulham ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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        #İngiltere Premier Lig
        #manchester united
        #manchester city
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