Manchester derbisini 10 kişi kalan City kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Phil Foden mücadelede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:09 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Old Trafford Stadyumu'nda oynanan Manchester derbisini Manchester City 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golünü 60. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Manchester City'de Phil Foden maçın 23. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Manchester United ligde 4 puanda kaldı. Manchester City ise puanını 12'ye yükseltti.
Gelecek hafta Manchester City, evinde Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United ise Fulham ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
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