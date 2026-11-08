Manchester United: 4 - Aston Villa: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Aston Villa 2. dakikada Alysson ve 4'te Nicolas Jackson'ın golleriyle Olld Trafford'da maça bomba gibi bir giriş yaptı. Man. United 16. dakikada Bruno Fernandes (p) ve 44'te Youri Tielemans'ın golleriyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitmesini bildi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 48. dakikada John McGinn (p) ve 53'te Leon Goretzka'nın golleriyle skoru 4-2'ye taşıdı.

MANU UZATMALARDA GERİ DÖNDÜ

Kırmızı Şeytanlar, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee'yle skoru 4-3'e getirirken, 90+6. dakikada ise Patrick Dorgu skoru tayin etti: 4-4.

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Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 8 maça çıkan M. United 8 puana yükseldi. 6 maçtır kaybetmeyen Aston Villa ise 13 puana ulaştı.

Ligin 11. haftasında Manchester United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.