Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Batman Petrolspor Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor: 1 - Batman Petrolspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETLERİ VE GOLLERİ

        Mardin 1969 Spor: 1 - Batman Petrolspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETLERİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor puanını 25'e, Batman Petrolspor ise 24'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mardin'de puanlar paylaşıldı!

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini 1-0 öne geçiren golü 49'da Mallik Wilks kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 51. dakikada Mickael Biron attı.

        Bu sonucun ardından ligde oynadığı son iki maçta galip gelemeyen Batman Petrolspor, haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı. Mardin temsilcisi ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Mardin 1969 Spor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Batman Petrolspor ise sahasında Muğlaspor'la kozlarını paylaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a gitti.

        #Batman Petrolspor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"