Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Ev sahibini 1-0 öne geçiren golü 49'da Mallik Wilks kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 51. dakikada Mickael Biron attı.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı son iki maçta galip gelemeyen Batman Petrolspor, haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı. Mardin temsilcisi ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Mardin 1969 Spor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Batman Petrolspor ise sahasında Muğlaspor'la kozlarını paylaşacak.