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        Mauro Icardi'ye İspanya'dan talip!

        İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun, Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Icardi'ye İspanya'dan talip!

        Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. 33 yaşındaki golcü, bu kez La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anılıyor.

        İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Radio Mitre'ye yaptığı açıklamada Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi ile ilgilendiğini öne sürdü.

        Icardi ve sevgilisi China Suárez'in Madrid'de ev aramaya başlaması, deneyimli forvetin Rayo Vallecano'ya transfer olma ihtimalini güçlendirdi.

        SORU İŞARETLERİ VAR

        Öte yandan İspanyol ekibinin, Icardi transferini değerlendirdiği ancak oyuncuyla ilgili bazı soru işaretleri olduğu belirtildi.

        Rayo Vallecano yönetiminin, resmi adım atmadan önce Icardi'nin sakatlık geçmişi ve saha dışındaki medya gündemi nedeniyle temkinli davrandığı ifade edildi.

        Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 77 gol atarken 25 de asist yaptı.

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