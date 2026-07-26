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        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi

        Mehmet Akif Üstündağ: Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın inanılmaz bir performans gösterdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 20:27 Güncelleme:
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        "Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi"

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Brezilya'yı 3-1 yenerek 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını değerlendirdi.

        "TAKIMIMIZ İNANILMAZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Kolay değil. Dünyanın 18 takımıyla yola çıkıyorsunuz, üç etapta mücadele ediyorsunuz. Ardından final etabına gelerek çeyrek final, yarı final ve final oynuyorsunuz. Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi." dedi.

        Milli takımın inançlı ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Üstündağ, "İnanan bir takımımız var. Hırsıyla, isteğiyle ve arzusuyla ülkesine layık olmaya, milletimizi gururlandırmaya çalışıyor. Bu gururu da bize yaşattılar. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Uzak bir yoldan geldi. Hava muhalefetine rağmen maça yetişti. Maç biter bitmez ilk arayan da Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Sporcularımızı tek tek tebrik etti." ifadelerini kullandı.

        "İSTİKLAL MARŞI'NDA TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLUYOR"

        Şampiyonluk töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Üstündağ, "İstiklal Marşı'mızı dinlerken gururlanmamak, tüylerin diken diken olmaması mümkün değil. Bize bu güzellikleri yaşattıkları için sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bugüne gelmemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Üstündağ, bir sonraki hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da bu mutluluğu ülkemizde hep birlikte yaşarız. Sporcularımızın ellerine, emeklerine sağlık." şeklinde sözlerini tamamladı.

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