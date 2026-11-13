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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli maç HT Spor'da değerlendirildi: Sergen Hoca dersine iyi çalışmamış!

        Milli maç HT Spor'da değerlendirildi: Sergen Hoca dersine iyi çalışmamış!

        A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzmir'de oynanan mücadelede Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadele, HT Spor ekranlarındaki Milli Maç Özel programında değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 00:31 Güncelleme:
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        "Sergen Hoca dersine iyi çalışmamış!"

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, İzmir'de oynanan mücadelede Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. A Milli Takım, bu sonuçla birlikte 5 maçta puan alamadan A Ligi Grup 1'de sonuncu sırada kaldı.

        Millilerin mücadelesi Ata Selçuk'un sunumu Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Yalçın Ayhan'ın yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Milli Maç Özel programında değerlendirildi.

        İşte usta isimlerin yorumları:

        Gürcan Bilgiç: Milli Takım hepimizin. Hepimizin inanacağı, peşinden gideceği ve destekleyeceği bir isim gelmeliydi. Bence Sergen Yalçın o isim değil. Göreve getirilirken ne beklendi? Takımı ayağa kaldırması mı? Ben futbolu çok iyi bildiğini düşünüyorum ama işin yönetim ve çözüm üretme tarafında Beşiktaş'ta da başarılı olamadı. Bugün beğenerek izlediğimiz Italiano'nun Beşiktaş'ındaki sekiz oyuncu geçen sezondan kaldı. Yani Sergen Yalçın'ın yönettiği takımdan kalan isimler. Buna rağmen geçen sezonki Beşiktaş'la bu sezonki Beşiktaş arasında geceyle gündüz kadar fark var.

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        Mehmet Yılmaz: Başlangıç 11'inde de net olarak görüldü ki Hakan Çalhanoğlu varsa ve bu takıma çağrılıyorsa kesinlikle oynar. Yıllardır Milli Takım'ın kaptanlığını yapan bir oyuncu var. Yeni teknik adam gelir gelmez onu hedef gibi gösteriyor. Inter'in yıldızı olan bir oyuncuyu, sanki kötü ya da formsuzmuş gibi kenara almak bana doğru gelmiyor. Sakatlığı var mı yok mu bilmiyorum ama sonuçta oyuna girdiğine göre ciddi bir problemi de yok. Bugün bir kez daha net biçimde gördük. Yetenekli ve önemli oyuncularımız var ama Hakan Çalhanoğlu farklı bir oyuncu. Eğer Milli Takım kadrosuna çağrılıyorsa, bence ilk 11'de başlamalı.

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        Yalçın Ayhan: YouTube kanalında maç sonlarında yaptığı açıklamalarla aslında buraya layık olmadığının sinyallerini vermişti ama biz bunu çok fazla algılayamadık. Son dönemde bireysel oyuncu performansları üzerinden yaptığı, “Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde maç almaz”, “Muçi bende yok” gibi açıklamalar da bunu gösteriyordu. Beşiktaş sürecinde de sürekli transferi işaret eden bir dönem yaşadı. Oyun ve oyuncu değerlendirmeleri, istikrardan uzak ve haftalık performanslara dayalıydı. Bugün de tercihler noktasında bence Sergen Hoca dersine iyi çalışmamıştı. Antrenörlük melekelerini bu noktada yitirmiş gibi görünüyor.

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        #ht spor
        #milli maç
        #belçika
        #futbol
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