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        MotoGP Malezya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Malezya GP'de kazanan Marc Marquez!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.

        Sezonun 19. yarışı, Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Marc Marquez, 40 dakika 14.236 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 7. galibiyetini elde etti.

        Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 4.172 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Alex Marquez ise 5.955 saniye farkla üçüncü oldu.

        Sezonun 20. etabı Katar Grand Prix'si, 8 Kasım'da koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        1. Marc Marquez (İspanya): 399

        2. Jorge Martin (İspanya): 355

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332

        4. Pedro Acosta (İspanya): 295

        5. Ai Ogura (Japonya): 278

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