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        Haberler Spor Motor Sporları MXGP Türkiye’de dünya şampiyonları Afyonkarahisar’da piste çıkacak!

        MXGP Türkiye’de dünya şampiyonları Afyonkarahisar’da piste çıkacak!

        Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye etabı 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde dünya motokrosunun önemli yıldızlarını katılımıyla Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Dünya motokrosunun önemli yıldızları Afyonkarahisar'da

        Dünyanın en çok takip edilen motokros organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye etabı, üst üste 9. kez gerçekleştirilecek. Türkiye'nin uluslararası alanda istikrarlı şekilde düzenlenen önemli spor organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye'de, dünyanın önde gelen markalarının fabrika takımları mücadele edecek.

        Şampiyonada 25 ülkeden yaklaşık 150 elit yarışçının start alması beklenirken, organizasyonda dünya motokrosunun önemli isimleri de Afyonkarahisar'da piste çıkacak.

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        MXGP Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında dünya şampiyonları Jeffrey Herlings ve Tim Gajser yer alıyor.

        Motokros dünyasının en başarılı sporcularından biri olan Hollandalı Jeffrey Herlings, kariyerindeki dünya şampiyonlukları ve Grand Prix zaferleriyle MXGP Türkiye'nin en önemli yıldızlarından biri olacak.

        MXGP Türkiye'nin bir diğer önemli ismi ise Slovenyalı Tim Gajser olacak. Kariyerinde 4 MXGP ve 1 MX2 olmak üzere toplam 5 dünya şampiyonluğu bulunan Gajser, motokros tarihinin en başarılı sürücüleri arasında gösteriliyor.

        MXGP Türkiye'de mücadele edecek bir diğer dünya şampiyonu ise Romain Febvre olacak. 2015 ve 2025 yıllarında MXGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Fransız sporcu, bu sezon henüz yarış galibiyeti elde edemese de deneyimi ve kariyeriyle organizasyonun dikkat çeken isimleri arasında yer alacak.

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        #motokros
        #mxgp
        #motor sporları
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