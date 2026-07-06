Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Nahuel Molina: Çok zor bir maç olacak

        Nahuel Molina: Çok zor bir maç olacak

        Arjantinli futbolcu Nahuel Molina, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Mısır'ın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 22:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok zor bir maç olacak"

        2026 Dünya Kupası son 16 turunda yarın saat 19:00'da Mısır'la kozlarını paylaşacak olan Arjantin'in oyuncularından Nahuel Molina, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Arjantin Milli Takımı, Mısır maçının hazırlıklarını Kennesaw State Üniversitesi'nin tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, 28 yaşındaki sağ bek çalışma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "RAKİPLERİMİZ BİZE KARŞI İYİ HAZIRLANIYOR"

        Turnuva boyunca kendilerine olan inançlarını kaybetmediklerini belirten Molina, "Her zaman maçı kazanmak için arayışta olduk. Zor anlar ortaya çıktığında birbirimizi yüreklendirmeye çalıştık ve günün sonunda bu takımın, bu seçkin grubun bizi buralara getiren özelliği de buydu." diye konuştu.

        Rakiplerinin kendilerine karşı daha motive hazırlandığını savunan Molina, "Bizi analiz ediyorlar, iyi hazırlanıyorlar. Son şampiyon olduğumuz ve Messi'ye sahip olduğumuz için, bunun anlamını herkes bilir, bize karşı daha da fazla hazırlanıyor. Bu yüzden bizim kendimize ve insanlara karşı inancımızı kaybetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        Molina, Mısır maçıyla ilgili soruya, "Kesinlikle çok ama çok zor bir maç olacak. Onların da çok kaliteli oyuncuları var. Öncelikle, bu günlerde yaptığımız gibi dinlenmeye öncelik vermeliyiz. Kendimize olan inancımızı kaybetmemeli, her zaman iyi pozisyon almaya çalışmalıyız. Onların da kontrataklarla çok etkili olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden her zaman yaptığımız gibi yine oyunun başrolünde olmaya çalışmalıyız." yanıtını verdi.

        Arjantin ile Mısır arasındaki son 16 turu mücadelesi yarın TSİ 19.00'da Atlanta Stadı'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 4 Temmuz 2026 (Sıcak Havalar Beyni Nasıl Etkiliyor?)

        Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla ekranlara gelen Mucize Hayat programının bu bölümünde; yaz sıcaklarının insan fizyolojisi ve beyin sağlığı üzerindeki etkileri, kalça sıkışması sendromu ve sığ suya atlamanın neden olduğu ciddi omurilik yaralanmaları klinik bir bakış açısıyla masaya yatırılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu