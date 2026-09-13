Napoli: 1 - Bologna: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, evinde Bologna'yı 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Stanislav Lobotka'nın attığı golle iki maç sonra kazanan Napoli, puanını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalıştığı Bologna ise 1 puanla 17. sırada kaldı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:43 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, Bologna'yı ağırladı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.
NAPOLI 2 HAFTALIK HASRETE SON VERDİ
Son 2 haftada Como ve Inter'e mağlup olan Napoli, kazanarak puanını 6'ya yükseltti.
TEDESCO'NUN YÜZÜ GÜLMEDİ
Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ise ilk 4 haftada 3. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.
BİR SONRAKİ HAFTA
Napoli, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna ise sahasında Torino'yu konuk edecek.
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