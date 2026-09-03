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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 4 yeni isim için derbi heyecanı

        Fenerbahçe'de 4 yeni isim için derbi heyecanı

        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nathan Ake, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong görev almaları halinde ilk derbi heyecanını Beşiktaş karşısında yaşayacaklar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de 4 yeni isim için derbi heyecanı

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin 4 yeni transferi, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Nathan Ake, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong görev alması halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez derbide mücadele edecek. Söz konusu oyunculardan Oppong, derbide süre alırsa Fenerbahçe ile ilk maçına da Beşiktaş karşısında çıkacak.

        Öte yandan, Tarık Çetin ve Bartuğ Elmaz da daha önce siyah-beyazlılara karşı sadece Türkiye Kupası müsabakasında ter döktü. İki futbolcu, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez Beşiktaş derbisi oynayacak.

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        VEDAT MURIQI 6 YIL SONRA DERBİDE

        Yaz transfer döneminde yeniden Fenerbahçe’ye katılan Vedat Muriqi de 6 sene sonra derbi heyecanı yaşayacak. Kosovalı golcü, önceki döneminde sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıktı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Muriqi, 25. dakikada kırmızı kart görürken ve Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, görev alması halinde ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş’a karşı çıkacak.

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        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #süper lig
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