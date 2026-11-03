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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün double-double yaptı, Houston Rockets kazandı!

        Alperen Şengün double-double yaptı, Houston Rockets kazandı!

        NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 26 sayı, 10 asistle double-double yaptığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'i 109-93 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Alperen'den double-double!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Boston Celtics'i 109-93 yendi.

        Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, 26 sayı ve 10 asistle oynayarak maçın en skorer ismi oldu.

        Ev sahibi ekipte Jabari Smith de 14 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken Amen Thompson 14, Tari Eason ise 13 sayıyla Rockets'ın yedinci galibiyetine katkı verdi.

        Bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 19, Neemias Queta 16 ve Luka Garza 14 sayıyla maçı tamamladı.

        ADEM BONA'LI 76ERS KAZANDI

        Xfinity Mobile Arena'da oynanan müsabakada Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 126-107 yendi.

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        76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 3 sayı ve 6 ribauntla maçı tamamladı. Tyrese Maxey 26 sayı ve 11 asist, Jaylen Brown ise 25 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        VJ Edgecombe da 21 sayıyla maçı tamamladı.

        Bulls'ta Caleb Wilson 24, Norman Powell 18 sayı atarken Josh Giddey ise 13 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

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        #NBA
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        #Houston Rockets
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