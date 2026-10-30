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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague NBA NBA'den flaş transfer: Dwight Powell, Fenerbahçe Tarfin'de!

        NBA'den flaş transfer: Dwight Powell, Fenerbahçe Tarfin'de!

        Fenerbahçe Tarfin, son olarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks forması giyen, Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:53 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'ye NBA'den flaş transfer!

        Fenerbahçe, NBA'de uzun yıllar forma giyen Dwight Powell'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüp, 35 yaşındaki Kanadalı pivot ile sezon sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA’de Dallas Mavericks forması giyen, forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell (2.08cm - 1991) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

        Dwight Powell’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz."

        KARİYERİ

        NBA'de 13 sezon forma giyen Dwight Powell, kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçirdi. Tecrübeli pivot, Dallas ile 2024 NBA Finalleri'ne kadar yükselen kadroda da yer aldı.

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        Powell, NBA kariyerinde çıktığı 768 maçta 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakaladı.

        Geçen sezon ise maç başına ortalama 14 dakika süre alan Powell, 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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