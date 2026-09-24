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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Nedim Yücel: İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum

        Nedim Yücel: İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum

        Transfer döneminde büyük mesai harcayarak iyi bir takım kurduklarını belirten Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, takımın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını ifade etti. Yücel, zaman geçtikçe Beşiktaş armasına yakışan bir oyun ortaya koyacaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum"

        Beşiktaş, Euroleague’in ilk haftasında yarın İspanyol ekibi Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın genel menajeri Nedim Yücel de düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Çok heyecanlı olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Yücel, "3 yıl önce buraya geldiğimizde en büyük amacımız tekrardan Beşiktaş armasını Euroleague gibi Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarının başında gelen bir yerde temsil etmekti ve bunu başardık. Hakikaten bu bizim için gurur ve mutluluk verici. Fakat artık daha da büyük hedefimiz Euroleague'de kalıcı olmak. Gerçekten bunun için çok çalışıyoruz. Euroleague'de kalıcı olmak için elimizden gelen ne varsa yönetimimiz, başkanımız, antrenörümüz, bizler bunun için bütün sene boyunca çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bunu başaracağız ve uzun süreler boyunca artık bundan sonra Euroleague'de kalıcı bir Beşiktaş Basketbol Takımı olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii yarın çok önemli bir maçla başlayacağız. Valencia çok kuvvetli bir takım, geçen senenin Dörtlü Final takımı. Bunun için taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah yarın bu dolu tribünler önünde Valencia'yı yenip Euroleague'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "İYİ BİR KADRO KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

        İyi bir takım kurduklarını ancak şu an tam anlamıyla hazır olmadıklarını da belirten Nedim Yücel, "Euroleague'e çok geç kabul olmamızdan dolayı zaten dar olan bir transfer havuzumuz vardı ve çok büyük mesai harcadık. Hocamız, ekibi, bizler hocamızın isteği doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve aslında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Buradaki en büyük bizim için, kamuoyunda da soru işareti, 2-3 Avrupa'da daha yeni oynayacak oyuncumuz olması. Onların zamana ihtiyacı var ama çok kaliteli oyuncular. Bunlar da zamanla takıma adapte oldukça takım çok daha iyi bir duruma gelecektir. Şu anda hazır değiliz. Euroleague kuralları gereği de sadece 3-4 hafta önce antrenmanlara başlayabilmemiz de bizim için çok büyük bir handikap oldu. Hocamız da milli takımdaydı. Çok fazla bir süredir, toplam 12 idman yapabildik takımla, bütün takım olarak. O bakımdan da hakikaten zamana ihtiyacımız var. Ama zaman geçtikçe Beşiktaş armasına yakışan bir oyun ortaya koyacağımıza inancımız tam" değerlendirmesinde bulundu.

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        #beşiktaş
        #Nedim Yücel
        #Basketbol
        #EuroLeague
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