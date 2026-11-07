Nenad Bjelica: Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Böyle bir galibiyete çok ama çok ihtiyacımız vardı." dedi.

Bjelica, karşılaşmanın oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, takımını kutladı.

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında iyi oynadıklarını belirten Bjelica, "Böyle bir galibiyete çok ama çok ihtiyacımız vardı. Tabii 97 dakika sonrasında göstermiş olduğumuz performans ile galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii galibiyetten ötürü çok mutluyum, hem kulübümüz adına hem de taraftarlarımız adına...Bu galibiyeti isteyen herkes adına çok ama çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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Bjelica, karşılaşmada iyi oynadıkları çok anlar olduğunu dile getirerek, "Çok iyi olmadığımız anlar da oldu. Çok net fırsatlar vardı, bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle üzerimizdeki baskıdan dolayı çok iyi oyun ortaya koymadık. Ama acı çekmesini bildik ve her anlamda hak ettiğimiz galibiyet aldığımızı söylemeliyim." şeklinde konuştu.