Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest: 3 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Nottingham Forest: 3 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'a 3-1 mağlup oldu. Jair ile Liam Delap'ın (2) gollerine çare bulamayan Manchester City, 21 puanda kaldı ve zirvede yer alan Arsenal'in 6 puan gerisine düştü. Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Nottingham Forest ise puanını 9'a yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 22:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        M.City'e Nottingham Forest şoku!

        İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'e 3-1 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı.

        Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, sahasında Manchester City ile karşılaştı.

        Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Jair ve 18. dakikada Liam Delap'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Manchester City, 52. dakikada Rayan Cherki'nin fileleri havalandırmasıyla umutlansa da 73. dakikada Liam Delap bir kez daha ağları sarsarak maçın skorunu belirledi.

        Mücadeleyi 3-1 kaybeden City, 21 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı ve lider Arsenal'le arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Nottingham Forest ise 9 puanla 16. sıraya yükseldi.

        REKLAM

        Manchester City gelecek hafta sahasında Fulham'ı konuk edecek. Nottingham Forest ise deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Komşuların tartışması cinayetle bitti

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tartıştığı komşusu 40 yaşındaki Erhan G. tarafından tabanca ile vurulan itfaiye eri 42 yaşındaki Eser Kaya yaşamını yitirdi. (DHA)

        #manchester city
        #nottingham forest
        #İngiltere Premier Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim