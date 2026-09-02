Nübel'den Beşiktaş ve İstanbul sözleri: İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim!

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı kulübe ve İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Nübel, Beşiktaş formasıyla yaptığı başlangıçtan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına, siyah-beyazlı kulübü tercih etme sürecinden Tüpraş Stadı'nın atmosferine ve İstanbul'daki yeni hayatına kadar birçok konuda Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'taki kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarımla, teknik ekiple ve kulüpteki herkesle aram çok iyi. Şu anda hala otelde kalıyorum ancak yaşayacağım evi de buldum. Ailem İstanbul'a gelecek. Onların da burada olacak olması benim için her şeyi daha güzel hale getirecek. Hem saha içinde hem de saha dışında gerçekten harika bir başlangıç yaptım. Burada olduğum için çok mutluyum. Her şey şu ana kadar çok iyi gidiyor. Ailemin de İstanbul'a gelecek olması beni ayrıca heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Siyah-beyazlı formayla ilk 6 maçta kalesini gole kapatan Nübel, "Böyle bir başlangıç yapmayı beklemiyordum. Elbette iyi bir başlangıç yapmayı umuyordum ancak böylesi gerçekten çok güzel oldu. Benim için her zaman en önemli şey takımın kazanması. Kaleyi gole kapatmak ise bundan sonra geliyor. Bu başlangıç özellikle savunmamız açısından oldukça önemli. Takım olarak iyi bir iş çıkarıyoruz. Dediğim gibi, önceliğimiz her zaman kazanmak. Maçı ister 1-0 ister 2-0 kazanalım; önemli olan üç puanı almak. Kaleyi gole kapatmak da bunu başardığımızda ayrıca mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör Vincenzo Italiano ile hem hücum hem de savunma organizasyonları konusunda çok fazla iletişim kurduğunu aktaran tecrübeli kaleci, şunları kaydetti:

"Hocamız oyuncularıyla sürekli konuşan biri. Oldukça duygusal ancak bunu son derece pozitif bir şekilde takıma yansıtıyor. Hepimizle yakından ilgileniyor ve sürekli iletişim halinde olması bizim için çok önemli. Aynı zamanda kaleci departmanımızla da sürekli iletişim kuruyor. Kaleci antrenörlerimize benden neler beklediğini aktarıyor, onlar da benimle özel toplantılar gerçekleştiriyor. Teknik ekibimizin tamamı iletişime çok önem veriyor. Özellikle savunma ve kaleciler olarak neler yapmamız gerektiğini bize sürekli anlatıyorlar. Bu iletişimin takımın gelişimi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum."

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"KIZ ARKADAŞIM İSTANBUL'DA BENİM MUTLU OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜ"

Alexander Nübel, Beşiktaş'ı tercih etmesinde kız arkadaşının kendisini desteklemesinin önemli olduğunu ifade etti.

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum." diyen Nübel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'a gelme kararımda kız arkadaşım önemli bir etkendi. Kız arkadaşımla bu konuyu uzun uzun konuştuk. Kendisi daha önce İstanbul'a gelip gittiği için şehri zaten biraz tanıyordu. Ona burada yaşamaya nasıl baktığını sordum. İstanbul'da benim mutlu olabileceğimi düşündüğünü ve kendisinin de burada yaşamaktan mutlu olacağını söyledi. Bu benim için çok önemliydi. Sonuçta yalnızca futbol kariyerim açısından değil, hayatımız açısından da önemli bir karar veriyorduk. Bu nedenle onun da İstanbul'u ve Türkiye'yi sevmesi kararımı kolaylaştırdı. Ülke, İstanbul, Beşiktaş'ın büyüklüğü ve aile faktörü bir araya geldiğinde benim için oldukça güçlü bir seçenek ortaya çıktı. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte beklentiler her zaman yüksek. Teknik direktörünüzün, takım arkadaşlarınızın ve taraftarların sizden beklentileri oluyor. Ancak büyük kulüplerde oynadığınızda bunun doğal olduğunu düşünüyorum."

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Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden Alman kaleci, "Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Futbola başlamamızın nedenlerinden biri de bu tutku ve coşku. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum. Oyun anlayışının profilime uygun olmasından mutluyum. Elbette Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte beklentiler her zaman çok yüksek. Teknik direktörünüzün, takım arkadaşlarınızın ve taraftarların sizden daima beklentileri oluyor. Ancak büyük kulüplerde oynadığınızda bunun doğal olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle de üzerimde ekstra bir baskı hissetmiyorum. Beşiktaş futbolcusu olarak onların önünde oynamak beni çok mutlu ediyor. Takım arkadaşlarımın da bundan ne kadar keyif aldığını görebiliyorum. Taraftarımızın tutkusu, coşkusu ve 90 dakika boyunca verdiği destek sahada bize çok güçlü duygular yaşatıyor. Böyle bir taraftarın önünde futbol oynamak gerçekten çok özel." ifadelerini kullandı.

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"İETT OTOBÜSÜNE BİNEREK TAKSİM'E GİTTİM"

Nübel, boş zamanlarında İstanbul'u keşfettiğini belirtti.

İstanbul'un farklı yönlerini gezmekten keyif aldığını anlatan Alexander Nübel, şunları kaydetti:

"Şehri keşfetmek benim için gerçekten çok ilgi çekici. Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya Yakası'na da geçtim. Şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Beni her yerde tanımamaları da açıkçası hoşuma gidiyor. Bazen insanlar tanıyor, bazen tanımıyor. Böylece şehirde daha rahat dolaşabiliyorum. Fotoğrafçılığa da büyük ilgim var. Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Hatta çektiğim filmleri dijitalleştirebileceğim bir yer buldum ve onları oraya götürdüm. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli. Şu sıralar bir yandan da yeni evimi hazırlıyorum. Kız arkadaşım ve çocuğum da yakın zamanda yanıma gelecek. Onlar gelmeden önce evde her şeyin hazır olmasını istiyorum. Dolayısıyla hem İstanbul'u keşfediyorum hem de ailemle burada başlayacağımız yeni hayatımız için hazırlık yapıyorum."

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Futbolda her zaman kazanmayı hedeflediğini aktaran Nübel, "Kupa kazanma hissi her zaman çok özeldir. Sezon sonunda da takım olarak başarılı olduğumuzu ve önemli şeyler başardığımızı görmek isterim. Elbette önümüzde uzun bir sezon var ancak mümkün olduğunca çok maç kazanmak ve sezon sonunda güzel duygular yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.