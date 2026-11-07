Nuri Şahin: Göztepe, analizi çok kolay ama uygulaması en zor rakip

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kırılma anı yaşadıklarını ancak oyuncularının durmadığını belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir 3 puan aldıklarını ve maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Zor bir rakibe karşı gol yiyene kadar skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Kırılma anı yaşadık ama oyuncularım durmadı, devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum. Oynayan, oynamayan, sonradan giren, kulübede bizimle beraber bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan herkesi tebrik ediyorum. Yolumuz çok uzun ama bizim gerçek bir takım olduğumuzu bugün bence belki Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde gösterdik."

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Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu belirten Şahin, "Forvetlerime, öndeki 3 oyuncuma, yorulana kadar, koşamayacağınız an gelene kadar kaleciye baskı yapmalarını istemiştim. Çünkü Göztepe çok uzun top kullanıyor. İkinci top çok oynuyor. Forvet oyuncularım ve kanatlar hepsi çok iyi iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, çok kötü ve kırılma anlarıyla başlayan bir sezonda geldikleri noktanın kendisini mutlu ettiğini, 11 haftaya negatif anlamda çok şey sığdırdıklarını aktardı.