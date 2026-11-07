Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Göztepe Nuri Şahin: Göztepe, analizi çok kolay ama uygulaması en zor rakip

        Nuri Şahin: Göztepe, analizi çok kolay ama uygulaması en zor rakip

        Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Göztepe, analizi kolay ama uygulaması en zor rakip"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kırılma anı yaşadıklarını ancak oyuncularının durmadığını belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

        Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir 3 puan aldıklarını ve maça çok iyi başladıklarını söyledi.

        Zor bir rakibe karşı gol yiyene kadar skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

        "Kırılma anı yaşadık ama oyuncularım durmadı, devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum. Oynayan, oynamayan, sonradan giren, kulübede bizimle beraber bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan herkesi tebrik ediyorum. Yolumuz çok uzun ama bizim gerçek bir takım olduğumuzu bugün bence belki Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde gösterdik."

        REKLAM

        Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu belirten Şahin, "Forvetlerime, öndeki 3 oyuncuma, yorulana kadar, koşamayacağınız an gelene kadar kaleciye baskı yapmalarını istemiştim. Çünkü Göztepe çok uzun top kullanıyor. İkinci top çok oynuyor. Forvet oyuncularım ve kanatlar hepsi çok iyi iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

        Nuri Şahin, çok kötü ve kırılma anlarıyla başlayan bir sezonda geldikleri noktanın kendisini mutlu ettiğini, 11 haftaya negatif anlamda çok şey sığdırdıklarını aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Dizdar'dan çarpıcı Celtic - Beşiktaş yorumu!

        Cem Dizdar, Celtic - Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına dikkat çeken Dizdar, sorunun yalnızca stoperlerden kaynaklanmadığını, takımın alan kontrolünde ve savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadığını vurguladı. Öte yandan Beşiktaş'ın hücumu ...
        #Göztepe
        #nuri şahin
        #Başakşehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim