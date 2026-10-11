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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: İki takım da 1 puanı hak etti

        Nuri Şahin: İki takım da 1 puanı hak etti

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 1-1 berabere biten Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Normalde Başakşehir olarak çok kabul edeceğimiz bir şey değil ama bugün için realist bakmam gerekiyorsa iki taraf da sadece 1 puanı hak etti diyebilirim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        "İki takım da 1 puanı hak etti"

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        "İKİ TAKIM DA 1 PUANI HAK ETTİ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İki takım adına da zor bir mücadele. Milli aradan sonra, uzun bir milli aradan sonra öğlen maçı, hava şartları da zemini kuru hale getirdi. Seyir zevki belki çok yüksek olmuyor ama mücadele derecesi yüksek olan bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda bizim çok net bir pozisyonumuz var. Bence iki takımın da bir puanı 1 ettiği bir maç oldu. Normalde Başakşehir olarak çok kabul edeceğimiz bir şey değil ama bugün için realist bakmam gerekiyorsa iki taraf da sadece 1 puan hak etti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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        "YENİDEN AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

        Avrupa’dan erken elenmesinin sorulması üzerine Şahin, "Başakşehir onlarca başarı elde etti, Avrupa'da bir sürü puan kazandı. Bu sene üzerinden konuşacak olursak evet ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu. İlk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık. Ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve bu bizi Avrupa'ya Trabzon'un kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor'a saygım sonsuz. İlhan Hocama saygım sonsuz ama biz geçen sene ligde 5. olduk. Bu sene de elimizden gelen her şeyi yapıp yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bir daha gidersek de bir daha karşınıza geldiğim zaman ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda inşallah olurum ve inşallah Konyaspor da Avrupa'ya gittiği zaman çok başarılı olur" diye konuştu.

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        #nuri şahin
        #Başakşehir
        #süper lig
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