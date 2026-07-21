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        Nuri Şahin: İyi bir skorla rövanşa gitmek istiyoruz!

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında karşılaşacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, iyi bir skorla rövanş maçına çıkmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        "İyi bir skorla rövanşa gitmek istiyoruz!"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında 37 yaşındaki teknik adam Nuri Şahin soruları yanıtladı.

        Güzel bir sezon olmasını dilediğini belirten Şahin, "Heyecanlıyız. Başakşehir ile ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlıklarımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve iyi bir sonuçla, Finlandiya'daki rövanş maçına iyi bir skorla çıkabiliriz." diye konuştu.

        Turuncu-lacivertli ekibi kamp için erken topladıklarını anlatan genç teknik direktör, "Bu turlarda daha hazır takımlara karşı oynayabileceğimizin bilincinde olduğumuz için aslında benim çok yapmadığım ama yapmamız gereken bir şey yaptık. Takımı erken topladık. Kaptanımız da burada, bir kere daha onlardan özür diliyorum. Normalde ben her zaman futbolcunun iyi dinlenmesinden yanayım ama bu sene ne yazık ki tam öyle olamadı. O yüzden hazırlığımızı yaptık. Hazır bir takıma karşı oynuyoruz, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ne yaptığını bilen, liginde de ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzla hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Nuri Şahin, Berkay Özcan ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

        "Berkay takımdan ayrıldığında ben o zaman burada değildim. Öyle bir karar alınmış. Berkay'ı Karagümrük döneminde takip ettik. Bu sene aramıza katıldı. Ben Berkay'ı Almanya'dan da tanıyorum. Neler yapabileceğini biliyorum. Onun adına belki son 1-2 yıl çok iyi geçmedi ama kalitesinden bir şey kaybetmediğini düşünüyorum. Bizim için değerli bir oyuncu. Forma şansı alabilecek oyunculardan biri. Hazırlık dönemini iyi geçirdi. Bize çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Berkay'ı çok motive gördüm. Biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Hem gol yollarında hem bloklar arası çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Burada şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. İnşallah hem o eski günlerine daha da üstüne koyarak bize katkı sağlar. Çok sevdiğim ve değer verdiğim bir oyuncu."

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        "İYİ BİR SKORLA FİNLANDİYA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

        Nuri Şahin, iyi bir skorla rövanş maçına gitmek istediklerini vurguladı.

        Rakibin belli bir oyun anlayışının olduğunu aktaran Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "Bizim stilimizde oynayan takımlara karşı oynadıkları maçları da izledik, analiz ettik. Ama her zaman ne yapacağımıza bakıyoruz. Bu maçların 180-200 dakika sürdüğünü takıma anlatmaya çalışıyoruz. Sezonun ilk maçı, hava sıcak. Paniğe kapılmadan ama yine de hızlı bir şekilde oynamak, ne kadar pozisyona girebiliyorsak girmek çok değerli ve önemli. Aynı zamanda rakibin bir geçiş takımı olduğunu unutmamak lazım. O yüzden oyuncularıma her zaman söylüyorum ama çok daha geçerli bir şey var: topun değerini bilmek. İnşallah buradan iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz."

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