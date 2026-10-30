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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Hedefim bu sene de şampiyon olmak!

        Okan Buruk: Hedefim bu sene de şampiyon olmak!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 23:59 Güncelleme:
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        "Hedefim bu sene de şampiyon olmak!"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

        Buruk, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın istedikleri gibi geçtiğini anlatan Buruk, "Hem erken bulduğumuz goller, hem oyunun tamamında, özellikle ikinci yarıyı oyun üstünlüğünü daha çok elde tuttuk. İlk yarı Konyaspor'a da pozisyonlar verdik ama ikinci yarı çok fazla pozisyon vermeden skoru büyüttük." dedi.

        "AZ MAÇ OYNAMIŞ OYUNCULARIMIZI OYNATMA ŞANSIMIZ OLDU"

        Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra oyunculara dinlenme ve forma şansı verme imkanı bulduklarını belirterek, "Az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Hem galibiyetten ötürü hem de bugün verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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        "RAFAEL LEAO YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

        "Rafael Leao kesinlikle %100 hazır değil. Sakatlıktan çıkıp geldi. Hazır olmadığı dönemlerde oynadı, sakatlığı oldu. Onu ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. %100 olduğunda çok önemli kanat oyuncusu."

        Takımın performansındaki yükselişe ilişkin soruya Buruk, transferlerin takıma adaptasyonu ve oyuncuların birbirlerini tanımasının bunda etkili olduğunu vurguladı.

        Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Burada en önemli şeylerden biri, bu son haftalarda deplasmanda aldığımız galibiyetler. Bu bizi mental olarak yukarı çekti. Başlayan ve devam eden bütün oyuncuların o paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında eliniz de rahatlıyor. Performanslar da artıyor. Bunu arttırmaya çalışacağız. Daha çok önemli maç oynayacağız. Biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri de cumartesi günü Amedspor maçı. Burayı da doğru bir şekilde geçip milli araya girmek istiyoruz."

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        Milli takım aralarındaki sürece de değinen Buruk, yoğun maç takviminin ardından dinlenmenin faydalı olabileceğini ancak milli takımlara giden oyuncuların dönüşte takıma adapte edilmesinin zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

        "HEDEFİM BU SENE DE ŞAMPİYON OLMAK"

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başarısının yalnızca yapılan transferlerle açıklanamayacağına değinerek, şunları kaydetti:

        "Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek. Yani onların gurur duyduğu bir takım çok önemli. Bunu da sadece parayla yapamıyorsunuz. Yani parayla dünyada bunu deneyen çok başarısız olmuş takımlar da var. Bu bir kimya işi. Bunda herkesin payı var. Hepimiz bir bütün olduğunda çok güçlü oluruz. Bu 4 sene içinde bunu yaptık. Şimdi tekrar onu yakaladığımızı görüyorum."

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        STUTTGART MAÇI SÖZLERİ

        Buruk, takımın performansını geliştirmeye devam etmek istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için tabii ki önemli. Bunu son maçta da gösterdik. Orada da bir hedef almak istiyorsak son maça kadar olan 5 maç çok önemli. Burası bizi o ilk 24, ilk 16 nereye atacaksa o hedeflerimiz için bu maçlar çok önemli. Stuttgart ile kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız takdirde yukarıya gitmek, bir sonraki tura geçmek için önemli bir galibiyet olacak. Yani bu galibiyetleri hayal ediyoruz. Tabii ki taraftarımız da hayal ediyor ki bunu statta gösterdik." ifadelerini kullandı.

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