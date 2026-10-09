Olympiakos: 89 - Anadolu Efes: 66 | MAÇ SONUCU (Euroleague)
EuroLeague 4. hafta maçında Anadolu Efes, Olympiakos'a deplasmanda 89-66 kaybetti
Giriş: 09 Ekim 2026 - 23:19 Güncelleme:
EuroLeague’in dördüncü hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Atina’da zorlu Olympiakos deplasmanında sahne aldı.
İkinci yarıda rakibi savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Olympiakos’a 89-66 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague’deki dördüncü haftasında üçüncü mağlubiyetini aldı. Koç Pablo Laso’nun ekibi, önümüzdeki hafta evinde Bayern Münih’i ağırlayacak.
Ligdeki dördüncü maçında üçüncü galibiyetine uzanan Olympiakos ise zorlu Valencia deplasmanına konuk olacak.
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