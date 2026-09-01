Orkun Kökçü'den Archie Brown'a yanıt: Biz o toplara girmiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Zorlu mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

"DUSAN MUTLU, BİZ MUTLU"

Galibiyeti değerlendiren milli futbolcu, "Forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı, full oynamadı ama o da gol atmak istiyor. Ben de o anda, kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. Rahatlama hissi yakalasın diye çünkü önümüzde çok önemli bir maç var ve o maçta Dusan'a ihtiyacımız var. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick yaptı. Dusan mutlu, biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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"BİZ O TOPLARA GİRMİYORUZ"

Archie Brown'un "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." sözlerine yanıt veren Orkun Kökçü, "Biz o toplara girmiyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Bugün de görmüşlerdir, öz güvenli bir şekilde gideceğiz oraya inşallah 3 puanla ayrılırız oradan. Daha önce de başardık bunu. Biz onların ne dediğine pek bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. İyi olan kazansın." dedi.