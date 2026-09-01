Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü'den Archie Brown'a yanıt: Biz o toplara girmiyoruz!

        Orkun Kökçü'den Archie Brown'a yanıt: Biz o toplara girmiyoruz!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Orkun Kökçü, derbi öncesi Beşiktaş'a gönderme yapan Fenerbahçeli Archie Brown'a yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Biz o toplara girmiyoruz!"

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Zorlu mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

        "DUSAN MUTLU, BİZ MUTLU"

        Galibiyeti değerlendiren milli futbolcu, "Forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı, full oynamadı ama o da gol atmak istiyor. Ben de o anda, kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. Rahatlama hissi yakalasın diye çünkü önümüzde çok önemli bir maç var ve o maçta Dusan'a ihtiyacımız var. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick yaptı. Dusan mutlu, biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BİZ O TOPLARA GİRMİYORUZ"

        Archie Brown'un "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." sözlerine yanıt veren Orkun Kökçü, "Biz o toplara girmiyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Bugün de görmüşlerdir, öz güvenli bir şekilde gideceğiz oraya inşallah 3 puanla ayrılırız oradan. Daha önce de başardık bunu. Biz onların ne dediğine pek bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. İyi olan kazansın." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #orkun kökçü
        #archie brown
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av sezonu açıldı
        Av sezonu açıldı
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?