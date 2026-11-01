Özer Çak yazdı: Kuyt'ın unuttuğu, Fenerbahçe'nin kaybettiği sezon!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a mağlup olmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler adına oldukça hareketli geçen haftanın ardından, milli araya kadar takımın başında Kartal’ın yardımcısı Dirk Kuyt’ın görev yapmasına karar verildi. Tüm bu gelişmelerin ardından 10. hafta geldi çattı. Hem sportif hem de idari açıdan yara alan Fenerbahçe, sahasında ligin son dönemdeki formda ekiplerinden Göztepe’yi ağırladı.

Maça dakikalar kala açıklanan kadroda Greenwood’un yer almaması şok etkisi yarattı. Teknik sorumlu Dirk Kuyt, İngiliz yıldızın grip olduğunu ve bu nedenle kadroya alınmadığını duyurdu. Bu zorunlu değişikliğin dışında dikkat çeken bir diğer tercih ise Vedat Muriqi’nin yedek bırakılması ve santrfor bölgesinde Lukaku’ya görev verilmesiydi.

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Fenerbahçe ilk 15 dakikada ağırlıklı olarak sağ kanadını kullanırken hücumlarını büyük ölçüde Oğuz Aydın üzerinden geliştirmeye çalıştı. Kerem Aktürkoğlu ise sol tarafta oyunun dışında kaldı. Guendouzi’nin 20. dakikada yaptığı kritik top kaybı Göztepe’ye pozisyon fırsatı verdi. İlk yarının kalan bölümünde sarı-lacivertliler zaman zaman Oğuz Aydın, zaman zaman da Kerem Aktürkoğlu üzerinden atak geliştirmeye çalışsa da net bir fırsat yakalayamadı. İlk 45 dakikanın son anlarında sahneye Guendouzi çıktı ve 45+1. dakikada attığı golle Fenerbahçe’yi soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıya Göztepe daha iyi başladı. Topa daha fazla sahip olan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe’yi kendi yarı sahasına hapsetti. Sarı-lacivertliler zaman zaman Kerem Aktürkoğlu ile hücum etmeye çalışsa da milli futbolcu yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve tribünlerin tepkisini çekti. Fenerbahçe'nin oyunu giderek gol yiyeceğinin sinyallerini verirken, 20. dakikada büyük bir hata yapan Guendouzi 76. dakikada daha büyük bir hata yaptı ve bu kez hata golle sonuçlandı. Henüz bu golün şoku atlatılamamışken Göztepe iki dakika sonra bir kez daha ağları buldu ve Fenerbahçe sahasında 2-1 mağlup oldu.

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Göztepe karşılaşması, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından da Fenerbahçe'deki tablonun değişmediğini gösterdi. Kartal'ın yardımcılığını yapan ve milli araya kadar takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Dirk Kuyt'ın takıma reaksiyon verdirmesi, en azından sahada farklı bir görüntü ortaya koyması bekleniyordu. Ancak Hollandalı çalıştırıcı da ilk sınavında sınıfta kaldı.

Kuyt'ın mücadele sonrası yaptığı, "Bahane sunmak istemiyorum ama Greenwood, Brown ve Ake yoktu. Biri daha yoktu ama… Unuttum." sözleri ise Fenerbahçe'de bu sezonun özeti oldu.

Bazı kan değişikliklerinin ardından oyuncuların sahada daha istekli, daha mücadeleci ve daha organize bir görüntü ortaya koyması beklenirdi. Fakat Göztepe karşısında özellikle ikinci yarıda yaşananlar, Fenerbahçe'nin sorunlarının yalnızca teknik direktör değişikliğiyle çözülemeyecek kadar derin olduğunu gösterdi. Sarı-lacivertliler öne geçtiği bir karşılaşmada oyunun kontrolünü rakibine bıraktı, üst üste hatalar yaptı ve yalnızca iki dakika içerisinde maçı kaybetti.

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Daha da düşündürücü olan ise Fenerbahçe'nin henüz sezonun 10. haftasında şampiyonluk yarışına havlu atmış bir görüntü vermesi. Takvimler 31 Ekim'i gösterirken sarı-lacivertlilerin zirve hedefinden bu kadar erken uzaklaşması, sezon başında kurulan hayallerle gelinen nokta arasındaki büyük farkı gözler önüne serdi. Birkaç hafta önce şampiyonluk hesapları yapan camia, bugün teknik direktör ayrılığını, geçici teknik sorumluyu, kadro tercihlerini ve oyuncuların performansını tartışmaktan bir adım öteye gidemedi ve bu sene de gidemeyecek gibi.