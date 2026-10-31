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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Pablo Laso: Müthiş bir performans ortaya koyduk

        Pablo Laso: Müthiş bir performans ortaya koyduk

        EuroLeague'in 9. haftasında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, müthiş bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        "Müthiş bir performans ortaya koyduk"

        Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettikleri Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "MÜTHİŞ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK"

        Galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutlayan Laso, "Çok hak ettiğimiz bir galibiyet. Tüm çeyreklerde rakibimize üstünlük sağladık. İlk yarıda olağanüstü bir işe imza attık. İkinci yarıda Panathinaikos'un geri dönmek için mücadele ortaya koyacağını biliyorduk. Asla sahadaki duruşumuzu bozmadık ve son 5 dakikada kontrolü elimize alarak maçı kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

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        Panathinaikos AKTOR'un bu sezon Avrupa Ligi'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olduğunun altını çizen Pablo Laso, "Takımım çok müthiş bir performans ortaya koydu. Hem savunmada hem de hücumda kontrolü elimizde tutmayı başardık." diye konuştu.

        ZELJKO OBRADOVIC: EUROLEAGUE SEVİYESİNDE BİR PERFORMANS GÖSTEREMEDİK

        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmada Avrupa Ligi seviyesinde bir performans sergileyemediklerini söyledi.

        Anadolu Efes'i tebrik eden Obradovic, "Çok iyi oynadılar. Galibiyeti hak ettiler. Birinci çeyrekte geri dönüşte iyi iş çıkarsak da EuroLeague seviyesinde bir performans gösteremedik. Bunu analiz edip anlamamız gerekecek. Anadolu Efes geçiş oyununda çok iyi performans ortaya koyduğu için başarılı oldu. Pota altında onları durduramadık. Savunmada iyi bir iş çıkaramadığımızı düşünüyorum. Takım olarak oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

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        #Pablo Laso
        #EuroLeague
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