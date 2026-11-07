Pendikspor: 0 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Alieu Cham ile Aytaç Kara'nın golleriyle ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren İstanbulspor, puanını 8'e çıkardı. Pendikspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:19 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69'da Alieu Cham ve 90+1. dakikada Aytaç Kara attı.
Bu sonuçla beraber 5 maç sonra galibiyete ulaşan İstanbulspor, puanını 8'e yükseltti. Pendikspor ise 14 puanla 16. sırada yer aldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Manisa FK'ya konuk olacak. İstanbulspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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