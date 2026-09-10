UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında başlayan Galatasaray bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmada Alman futbolcu Leroy Sane'ni performansı da eleştirilerin odağı haline geldi.

Tecrübeli Alman teknik direktör Peter Neururer, 30 yaşındaki oyuncunun milli takıma giremeyeceğini belirtti.

Neururer, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nda göreve başlamasıyla birlikte kadro tercihleri konusunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini aktardı. Deneyimli çalıştırıcı, Sane'nin son dönemde beklentileri karşılayamaması nedeniyle Almanya Milli Takımı'ndaki yerinin sona erdiğini düşündüğünü ifade etti.

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Neururer'e göre Klopp, yıldız isimlerden daha çok sahada performans veren oyuncualrı ön planda tutacak. Alman teknik adam, Sane'nin sahip olduğu yeteneğin tartışılmaz olduğunu ve potansiyel olarak Lionel Messi seviyesinde olduğunu ifade etmesine karşın, bu kaliteyi uzun süredir istikrarlı biçimde ortaya koyamadığını savundu.

"BUNU EN SON NE ZAMAN GÖSTERDİ?"

Tecrübeli teknik adam, "Klopp performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu severim ama bunu en son ne zaman gösterdi?" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"

Açıklamasının devamında ise "Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" sözleriyle görüşünü net şekilde ortaya koydu.