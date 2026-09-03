PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor’a 480’er bin TL, Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler’e 280’er bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Tümosan Konyasporlu Enis Bardhi’yi rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men etti. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Özhan Pulat ile Corendon Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu’na 1’er maç men ve 100’er bin TL, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a ise 100 bin TL para cezası uygulandı.

REKLAM

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

“1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 29.08.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN B, C, F, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü sporcusu ENIS BARDHI ’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KOCAELİSPOR Kulübünün, 29.08.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM

3- GALATASARAY A.Ş.’nin, 29.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-218, KUZEY TRİBÜN 106-107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM

4- GÖZTEPE A.Ş. hakkında, 29.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, 29.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GÖZTEPE A.Ş. Başkanı RASMUS FROEKIAER ANKERSEN hakkında, 29.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

REKLAM

5- GAZİANTEP FK A.Ş.’nin, 29.08.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 29.08.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL A.Ş-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

REKLAM

7- EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZHAN PULAT’ın, 30.08.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU’nun, 30.08.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

REKLAM

9- SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, 30.08.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN 202-203-204-205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

REKLAM

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. Başkanı YÜKSEL YILDIRIM’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SAMSUNSPOR A.Ş. görevlisi SADIK EREN AYKUT hakkında, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 30.08.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 221-222-223 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 31.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜNÜ 122, 123,124, KUZEY ALT TRİBÜNÜ 102, 103, 104, GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 229, 231 numaralı Bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 31.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN 207, 210, MİSAFİR ALT TRİBÜN 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 31.08.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.”