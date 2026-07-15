Pierre-Emerick Aubameyang'dan Çorum FK'ya ret! Yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki Gabonlu santrfor Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

ÇORUM FK'YI REDDETTİ

L'Equipe'in haberine göre deneyimli golcü, Çorum FK'nın yıllık net 3.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifini reddetti.

Öte yandan Foot Mercato'nun haberine göre ise Aubameyang, İspanyol temsilcisi Deportivo ile anlaşmaya vardı.

MARSILYA 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Marsilya'nın bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı da haberin detaylarında yer aldı.

41 MAÇTA 14 GOL - 10 ASİST

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 41 maça çıkan tecrübeli santrfor, 14 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 762 dakika sahada kaldı.