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        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig Çorum FK Pierre-Emerick Aubameyang'dan Çorum FK'ya ret! Yeni takımı...

        Pierre-Emerick Aubameyang'dan Çorum FK'ya ret! Yeni takımı...

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer etmek istediği Pierre-Emerick Aubameyang, kariyerine İspanya'da devam etme kararı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Aubameyang'dan Çorum FK kararı!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki Gabonlu santrfor Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

        ÇORUM FK'YI REDDETTİ

        L'Equipe'in haberine göre deneyimli golcü, Çorum FK'nın yıllık net 3.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifini reddetti.

        Öte yandan Foot Mercato'nun haberine göre ise Aubameyang, İspanyol temsilcisi Deportivo ile anlaşmaya vardı.

        MARSILYA 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

        Marsilya'nın bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı da haberin detaylarında yer aldı.

        41 MAÇTA 14 GOL - 10 ASİST

        Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 41 maça çıkan tecrübeli santrfor, 14 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 762 dakika sahada kaldı.

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