Polonya: 3 - Almanya: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Polonya, Almanya'yı 3-0 yendi.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:24 Güncelleme:
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Polonya, Almanya'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Polonya, grupta 4'te 4 yaptı. Almanya ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Polonya, organizasyonda yarın Türkiye ile karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sırbistan)
Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)
Setler: 25-19, 25-23, 26-24
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Süre: 95 dakika (31, 33, 31)
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