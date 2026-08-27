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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Polonya: 3 - Almanya: 0 | MAÇ SONUCU

        Polonya: 3 - Almanya: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Polonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Polonya, Almanya'ya set vermedi

        Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Polonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

        Bu sonuçla Polonya, grupta 4'te 4 yaptı. Almanya ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

        Polonya, organizasyonda yarın Türkiye ile karşılaşacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sırbistan)

        Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)

        Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)

        Setler: 25-19, 25-23, 26-24

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        Süre: 95 dakika (31, 33, 31)

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        #Polonya
        #almanya
        #Avrupa Şampiyonası
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