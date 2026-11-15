Portekiz: 1 - Danimarka: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz, evinde Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Pierre-Emile Höjbjerg (p), Rasmus Höjlund (2) ile Joachim Andersen'in gollerine çare bulamayan Portekiz'in gruptaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonucun ardından Portekiz 12 puanda kalırken, Danimarka ise 9 puanla 2. sıraya tırmandı.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz ile Danimarka kozlarını paylaştı. Municipal de Braga'da oynanan mücadelenin galibi 4-1'lik skorla Danimarka oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'te penaltıdan Pierre-Emile Höjbjerg, 50 ile 57'de Rasmus Höjlund ve 75. dakikada Joachim Andersen attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+4. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Bu sonuçla beraber Portekiz, 12 puanla zirvede yer aldı. Danimarka ise puanını 9'a çıkardı ve 6 puanlı Norveç'in Galler'e 3-1 yenilmesi sonucu 2. sıraya yükseldi.
UEFA Uluslar A Ligi'nin 6. ve son maçında Portekiz, Galler'e konuk olacak. Danimarka, Norveç'i ağırlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde bu gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
A Ligi
4. Grup:
Portekiz-Danimarka: 1-4
Norveç-Galler: 3-1
B Ligi
2. Grup:
Gürcistan-Macaristan: 0-2
Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0
3. Grup:
Kosova-İsrail: 0-0
Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
4. Grup:
İsveç-Bosna Hersek: 3-2
Romanya-Polonya: 2-1