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        Haberler Spor Futbol Portekiz: 1 - Danimarka: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Portekiz: 1 - Danimarka: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz, evinde Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Pierre-Emile Höjbjerg (p), Rasmus Höjlund (2) ile Joachim Andersen'in gollerine çare bulamayan Portekiz'in gruptaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonucun ardından Portekiz 12 puanda kalırken, Danimarka ise 9 puanla 2. sıraya tırmandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        Portekiz'e soğuk duş!

        UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz ile Danimarka kozlarını paylaştı. Municipal de Braga'da oynanan mücadelenin galibi 4-1'lik skorla Danimarka oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'te penaltıdan Pierre-Emile Höjbjerg, 50 ile 57'de Rasmus Höjlund ve 75. dakikada Joachim Andersen attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+4. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Portekiz, 12 puanla zirvede yer aldı. Danimarka ise puanını 9'a çıkardı ve 6 puanlı Norveç'in Galler'e 3-1 yenilmesi sonucu 2. sıraya yükseldi.

        UEFA Uluslar A Ligi'nin 6. ve son maçında Portekiz, Galler'e konuk olacak. Danimarka, Norveç'i ağırlayacak.

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        UEFA Uluslar Ligi'nde bu gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

        A Ligi

        4. Grup:

        Portekiz-Danimarka: 1-4

        Norveç-Galler: 3-1

        B Ligi

        2. Grup:

        Gürcistan-Macaristan: 0-2

        Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0

        3. Grup:

        Kosova-İsrail: 0-0

        Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

        4. Grup:

        İsveç-Bosna Hersek: 3-2

        Romanya-Polonya: 2-1

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        #PORTEKİZ
        #Danimarka
        #UEFA Uluslar Ligi
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