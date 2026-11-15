UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz ile Danimarka kozlarını paylaştı. Municipal de Braga'da oynanan mücadelenin galibi 4-1'lik skorla Danimarka oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'te penaltıdan Pierre-Emile Höjbjerg, 50 ile 57'de Rasmus Höjlund ve 75. dakikada Joachim Andersen attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+4. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla beraber Portekiz, 12 puanla zirvede yer aldı. Danimarka ise puanını 9'a çıkardı ve 6 puanlı Norveç'in Galler'e 3-1 yenilmesi sonucu 2. sıraya yükseldi.

UEFA Uluslar A Ligi'nin 6. ve son maçında Portekiz, Galler'e konuk olacak. Danimarka, Norveç'i ağırlayacak.

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UEFA Uluslar Ligi'nde bu gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

A Ligi

4. Grup:

Portekiz-Danimarka: 1-4

Norveç-Galler: 3-1

B Ligi

2. Grup:

Gürcistan-Macaristan: 0-2

Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0

3. Grup:

Kosova-İsrail: 0-0

Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

4. Grup:

İsveç-Bosna Hersek: 3-2

Romanya-Polonya: 2-1