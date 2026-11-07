Premier Lig lideri Arsenal, Hull City karşısında tek golle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, sahasında ağırladığı Hull City'yi 1-0 mağlup etti.

Hull City, Premier Lig tarihindeki 200. maçında Emirates Stadı'nda son şampiyon Arsenal'a konuk oldu.

Konuk ekibin ilk dakikalarda tehlikeli gelerek öne geçme fırsatı bulduğu karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol eden ancak skora yansıtmakta zorlanan Arsenal, kilidi 72. dakikada kaptan Martin Odegaard'ın golüyle açtı ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Mücadele boyunca 21 şut üreten Londra temsilcisi, 44 kez rakip ceza alanında topla buluşurken, Hull City'nin Yunan kalecisi Konstantinos Tzolakis 9 kurtarışa imza attı.

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Lider Arsenal bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarırken, Hull City 11 puanda kaldı.

NEWCASTLE UNITED'IN GOL SEVİNCİ 3 DAKİKA SÜRDÜ

Fulham, sahasında ağırladığı Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Milli Takımı’na dün ilk kez davet edilen Josh King'in etkili bir performans sergilediği ilk yarıda, topa daha fazla sahip olan ve oyunu kontrol eden Fulham, bu üstünlüğünü skora yansıtamadı.

Hızlı geçişlerle rakip kalede etkili olan Newcastle United ise ilk yarıda Harvey Barnes ile iki kez gole çok yaklaştı ancak kaleci Bernd Leno'yu geçemedi.

Temponun ikinci yarıda da düşmediği mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip, Jacob Murphy'nin yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

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Fulham bu gole ikinci yarıda oyuna giren Rodrigo Muniz ile 3 dakika sonra yanıt verdi. Brezilyalı forvet, geçen sezonun açılış maçından bu yana ilk kez gol attı.

İki takımın kalecilerinin kurtarışlarıyla öne çıktığı mücadele 1-1 berabere sona erdi. Fulham puanını 10'a, Newcastle United 12'ye çıkardı.

LEEDS'E 3 PUANI OKAFOR GETİRDİ

Sahasında Tottenham’ı 1-0 yenen Leeds United, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve başkent ekibini Mayıs 2021'den bu yana ilk kez mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79. dakikada oyuna girdikten 2 dakika sonra İsviçreli Noah Okafor kaydetti.

İlk yarıda Jayden Bogle'ın Aşil tendonuna bastığı Mathys Tel, sakatlanarak yerini Dominic Solanke'ye bıraktı. Hakem John Brooks, 4 dakikayı aşan VAR incelemesinin ardından Leeds United’li savunma oyuncusuna kart göstermedi.