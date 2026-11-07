Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Hull City karşısında tek golle kazandı!

        Premier Lig lideri Arsenal, Hull City karşısında tek golle kazandı!

        Premier Lig'de Arsenal'e deplasmanda 1-0 yenilen Hull City'nin galibiyet hasreti sekiz maça çıktı. Ev sahibi ekibe üç puanı Martin Odegaard getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arsenal, Hull City karşısında tek golle kazandı!

        İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, sahasında ağırladığı Hull City'yi 1-0 mağlup etti.

        Hull City, Premier Lig tarihindeki 200. maçında Emirates Stadı'nda son şampiyon Arsenal'a konuk oldu.

        Konuk ekibin ilk dakikalarda tehlikeli gelerek öne geçme fırsatı bulduğu karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol eden ancak skora yansıtmakta zorlanan Arsenal, kilidi 72. dakikada kaptan Martin Odegaard'ın golüyle açtı ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Mücadele boyunca 21 şut üreten Londra temsilcisi, 44 kez rakip ceza alanında topla buluşurken, Hull City'nin Yunan kalecisi Konstantinos Tzolakis 9 kurtarışa imza attı.

        REKLAM

        Lider Arsenal bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarırken, Hull City 11 puanda kaldı.

        NEWCASTLE UNITED'IN GOL SEVİNCİ 3 DAKİKA SÜRDÜ

        Fulham, sahasında ağırladığı Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

        İngiltere Milli Takımı’na dün ilk kez davet edilen Josh King'in etkili bir performans sergilediği ilk yarıda, topa daha fazla sahip olan ve oyunu kontrol eden Fulham, bu üstünlüğünü skora yansıtamadı.

        Hızlı geçişlerle rakip kalede etkili olan Newcastle United ise ilk yarıda Harvey Barnes ile iki kez gole çok yaklaştı ancak kaleci Bernd Leno'yu geçemedi.

        Temponun ikinci yarıda da düşmediği mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip, Jacob Murphy'nin yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

        REKLAM

        Fulham bu gole ikinci yarıda oyuna giren Rodrigo Muniz ile 3 dakika sonra yanıt verdi. Brezilyalı forvet, geçen sezonun açılış maçından bu yana ilk kez gol attı.

        İki takımın kalecilerinin kurtarışlarıyla öne çıktığı mücadele 1-1 berabere sona erdi. Fulham puanını 10'a, Newcastle United 12'ye çıkardı.

        LEEDS'E 3 PUANI OKAFOR GETİRDİ

        Sahasında Tottenham’ı 1-0 yenen Leeds United, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve başkent ekibini Mayıs 2021'den bu yana ilk kez mağlup etti.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79. dakikada oyuna girdikten 2 dakika sonra İsviçreli Noah Okafor kaydetti.

        İlk yarıda Jayden Bogle'ın Aşil tendonuna bastığı Mathys Tel, sakatlanarak yerini Dominic Solanke'ye bıraktı. Hakem John Brooks, 4 dakikayı aşan VAR incelemesinin ardından Leeds United’li savunma oyuncusuna kart göstermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Debinin arttığı derede yaşanan toprak kaymasıyla ağaç suya böyle devrildi

        Hatay'da debinin arttığı Deliçay deresi yatağında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte ağacın suya devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #arsena
        #Hull City
        #premier lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!