PSG: 1 - Troyes: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında PSG, evinde Troyes'i 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Illia Zabarnyi'nin attığı golle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran lider PSG, puanını 23'e yükseltti. Troyes ise 8 puanda kaldı.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 01:05 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında PSG, Troyes'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Illia Zabarnyi attı.
Bu sonuçla beraber ligde üst üste 7. galibiyetine uzanan ve liderliğini sürdüren PSG, puanını 23'e çıkardı. Troyes ise haftayı 8 puanla tamamladı.
Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, Nice'a konuk olacak. Troyes, Le Havre ile sahasında karşılaşacak.
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