Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının ardından 7 numaralı formanın yeni sahibi oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 7 numaralı formayla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun kendisi için taşıdığı önemi vurguladı. Portekizli yıldız, “Cristiano Ronaldo benim için bir idol, çocukluk idolüm. 7 numara benim için özel bir anlam taşıyor, çocuklarımın doğum tarihi ile aynı. Sadece bu formaya saygı göstermeye ve takım arkadaşlarımla birlikte maçın keyfini çıkarmaya çalıştım. Bence en önemlisi, iyi oynamamız ve kazanmamız.” dedi.

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Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Leao, “Bu bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bir takım olduğumuzu gösterdik. Eminim ki o da evinde galibiyetten dolayı mutlu olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu, takımın hedeflerine dikkat çekerek, “En önemli şey takımdır. Üç puan daha kazandık. Grupta lideriz. Şimdi dinlenme ve pazartesi günü Norveç ile oynayacağımız maça hazırlanma zamanı.” sözlerini sarf etti.