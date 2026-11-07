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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rafael Leao'dan sakatlık açıklaması

        Rafael Leao'dan sakatlık açıklaması

        Galatasaray'ın oyuncularından Rafael Leao, Süper Lig'in 11. haftasında 4-3 mağlup ettikleri Amed SK karşılaşmanın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu. Ciddi bir sakatlığının olmadığını açıklayan Portekizli yıldız, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 22:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Leao'dan sakatlık açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed SK'yı 4-3 yenen Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rafael Leao, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "DEĞİŞİKLİKLER İLE ENERJİMİZİ YÜKSEK TUTTUK"

        27 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz." dedi.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Amedspor maçında sakatlanan ve ikinci yarıda kenara gelen Rafael Leao, durumu için, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." yanıtını verdi.

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        "ADAPTASYON SÜRECİM BİTTİ"

        Portekizli futbolcu, "Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim." dedi.

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        #Rafael Leao
        #galatasaray
        #süper lig
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