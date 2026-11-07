Rafael Leao'dan sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed SK'yı 4-3 yenen Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rafael Leao, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"DEĞİŞİKLİKLER İLE ENERJİMİZİ YÜKSEK TUTTUK"

27 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz." dedi.

🗣️ Rafael Leao: Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim. pic.twitter.com/Ols1LmZkPZ — HT Spor (@HTSpor) November 7, 2026

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Amedspor maçında sakatlanan ve ikinci yarıda kenara gelen Rafael Leao, durumu için, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." yanıtını verdi.

🗣️ Rafael Leao: Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum. pic.twitter.com/7EbKtq4OaX — HT Spor (@HTSpor) November 7, 2026

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"ADAPTASYON SÜRECİM BİTTİ"

Portekizli futbolcu, "Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim." dedi.