Real Madrid: 95 - Fenerbahçe Tarfin: 76 | MAÇ SONUCU (Euroleague)
EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu.
EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Real Madrid, 95-76 kazandı.
Sarı-lacivertli temsilcimiz ilk çeyreği 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte 25 sayı üreten Real Madrid, soyunma odasına 47-42 önde gitti.
Üçüncü periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüren Real Madrid son bölüme 70-55 üstünlükle girdi.
Sarı-lacivertliler, son çeyreğe etkili başlasa da Real Madrid farkın kapanmasına izin vermeyerek mücadeleyi 95-76 kazandı.
Bu sonuçla Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler turnuvadaki bir sonraki maçında Baskonia'yı ağırlayacak.
EuroLeague'de galibiyet serisini 6 maça çıkaran İspanyol ekibi ise Panathinaikos'u konuk edecek.