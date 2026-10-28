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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den Mbappe'nin Mao Zedong sözleri için özür!

        Real Madrid'den Mbappe'nin Mao Zedong sözleri için özür!

        Real Madrid, Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Real Madrid'den Mbappe'nin Mao sözleri için özür!

        Real Madrid, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür mesajı yayımladı.

        İspanya ekibinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Çin'e ve Çin halkına derin bir saygı besledikleri ve Mbappe'nin yayımladığı özür mesajını da destekledikleri belirtildi.

        Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor." denildi.

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        Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisiyle ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusuna, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği bir videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü." ifadesini kullanmıştı.

        Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından, Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga'nın ve Real Madridli forvetin maçlarının yayınını askıya alma kararı alırken, birçok Çinli şirket de Fransız futbolcuyla reklam sözleşmelerini feshetti.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir." şeklinde cevap vermişti.

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