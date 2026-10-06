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        Haberler Spor Futbol İtalya Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya övgü dolu sözler

        Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya övgü dolu sözler

        İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçındaki 3-1'lik Türkiye galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella için övgü dolu sözler sarfeden Mancini, "Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı Dünya Kupası'na ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:33 Güncelleme:
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        Mancini'den Montella'ya övgü!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında Türkiye'yi 3-1 mağlup eden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, zorlu bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        "ZOR BİR MAÇ OYNADIK"

        Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Roberto Mancini, "Türkiye'nin çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum, yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Zor bir maç oynadık. Dokuz oyuncu değiştirdiğiniz zaman oyun gücünüzden bazı şeyler kaybedebiliyorsunuz, tabii zorlandığımız zamanlar oluyor. Topa sahip olmada zorlandık başlarda, sonra ise toparladık ve oyuna ortak olduk. " ifadelerini kullandı.

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        MONTELLA'YA ÖVGÜ

        Türk Milli Takımı'nı çalıştıran vatandaşı Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunun altını çizen Mancini, şöyle konuştu:

        "Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı dünya kupasına taşıdı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı. Türkiye'de harika günlerim geçti, Galatasaray'ı çalıştırdım. Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını düşünüyorum, iyi hatta çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Bu akşam olmayanların kim olduğunu biliyorsunuz, böyle durumların bedelini takımlar ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki ilk maçta çok iyi oynadık. Türkiye açısından düşünürsek sahasında 3-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay değildi ama bizi zorlamaya devam etmişlerdi. Bugünse oldukça dengeli bir maç izledik. Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum."

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        "ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUM"

        Deneyimli teknik adam, İtalya'da göreve geldikten sonra takımın performansının yükselmesine ilişkin, "Gerçekten bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların da olumlu olmasından memnunuz. Yola çıktığımız zaman çeyrek final hedefi adına bizi zorlu günler bekliyordu ama şu an karşımızda somut bir hedef var. Benim hakkımda dağıtılan yargılara kulak vermiyorum, eleştirileri dikkate alıyorum. Yoluma devam edeceğim. Türkiye karşısında Scamacca ve Rugeri'yi çıkardım çünkü sarı kartları vardı. Scamacca'nın sahip olduğu teknik özellikleri düşünerek daha fazlasını yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Mancini, takımının son golünü atan Pio Esposito hakkında ise şunları söyledi:

        "Esposito gole, mücadeleye ve zaferlere aç bir oyuncu. Bu onu olağandışı yapıyor. Birkaç yıl içinde çok önemli bir forvet olabilecek. Vieri, Del Piero gibi dünyanın önemli takımlarında oynayabilir. Fizik gücü ve teknik olarak baktığınız zaman çok önemli bir forvet olacağına inanıyorum."

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        #Roberto Mancini
        #Vincenzo Montella
        #İtalya Milli Takımı
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