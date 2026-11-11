Belçika Futbol Federasyonu, kalçasında hafif bir sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyeceğini bildirdi.

Belçika Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku, Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyecek. Hafif bir kalça sorunu bulunan oyuncu, en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için tedbir amacıyla Belçika'da kalacak. Sağlık ekibi, onun pazar günkü maça hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lukaku'nun yerine kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağını ve 33 yaşındaki futbolcunun durumunun 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirileceği kaydedildi.