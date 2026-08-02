Salih Malkoçoğlu BAE yolcusu
Trabzonspor'dan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'nın yolunu tutan genç orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu, eşyalarını toplamak için Trabzon'a geldi. Malkoçoğlu, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru hareket edecek.
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 19:35 Güncelleme:
Kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da devam edecek olan orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu, eşyalarını toplamak için Trabzon'a geldi.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu, eşyalarını topladıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.
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