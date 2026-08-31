Salih Özcan'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında sahasında Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Özcan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE MAÇINI DA ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Fenerbahçe ile önemli maç olacak. Bu duruşla, o maçı da almayı düşünüyoruz.

"BEN ARKAYI SÜPÜRÜRÜM"

Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız.

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