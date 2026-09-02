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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor'dan Can Armando Güner hamlesi!

        Samsunspor'dan Can Armando Güner hamlesi!

        Samsunspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etmek için harekete geçti. Karadeniz ekibi 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak Galatasaray bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesini istiyor

        Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Samsunspor'dan Can Armando Güner hamlesi!

        Samsunspor, Galatasaray’dan Can Armando Güner’i geri satın alma maddesi de ekleyerek bonservisiyle transfer etmek istiyor.

        Karadeniz ekibi 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı ancak Galatasaray bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesini istiyor.

        Can Armando Güner ise düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

        Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, Sarı-kırmızılı forma ile 2 maçta forma şansı buldu.

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        #Can Armando Güner
        #galatasaray
        #Samsunspor
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