Samsunspor'dan Can Armando Güner hamlesi!

Samsunspor, Galatasaray’dan Can Armando Güner’i geri satın alma maddesi de ekleyerek bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Karadeniz ekibi 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı ancak Galatasaray bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesini istiyor.

Can Armando Güner ise düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, Sarı-kırmızılı forma ile 2 maçta forma şansı buldu.